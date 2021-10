Scontro tra auto a Caronno Pertusella in via Bainsizza. Gli abitanti: “Strada pericolosa, servono rallentatori”

Scontro tra due auto questa sera, venerdì 29 ottobre, a Caronno Pertusella, all’intersezione fra viaTrieste e Bainsizza.

Sul posto i Vigili del fuoco di Saronno e il 118.

Nell’incidente, che si è verificato attorno alle 18.30, nessun ferito grave, ma l’ennesimo sinistro in quel tratto riapre il dibattito sulla pericolosità sul rettilineo di via Bainsizza.

«E’ l’ennesimo incidente sul rettilineo che ha due intersezioni molto pericolose – spiega un cittadino che risiede proprio in via Bainsizza – L’amministrazione è intervenuta modificando la viabilità su via Trieste, e non ci sono più gli incolonnamenti di prima, ma i residenti si lamentano perché molti arrivano velocissimi e a volte anche attraversare la strada è pericoloso. Ci vorrebbero dei rallentatori per la velocità, o comunque degli incroci con maggiore visibilità»