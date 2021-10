Scontro tra un’auto e uno scooter a Cunardo

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente avvenuto verso le ore 18 di giovedì 14 ottobre a Cunardo. Una panda bianca si è scontrata con uno scooter. Due le persone coinvolte, ma non si segnalano feriti, nonostante l’intervento dell’Sos di Cunardo. Sul posto anche i carabinieri.

La strada provinciale 30 è rimasta bloccata al traffico in entrambe le direzioni per circa dieci minuti.

(Articolo aggiornato alle ore 18,45 di giovedì 14 ottobre 2021)