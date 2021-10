È sempre il momento giusto per “pulire il mondo”, a Buguggiate diventa un appuntamento mensile

Continuano le iniziative di sensibilizzazione per la cura e la salvaguardia dell’ambiente da parte dell’amministrazione di Buguggiate con il consueto appuntamento mensile, il secondo sabato di ogni mese.

In sinergia con le classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo don Guido Cagnola di Gazzada, nell’ambito del cammino intrapreso con il Progetto Green School, si è deciso di dare continuità alle esperienze di cura e pulizia del territorio perché le azioni non siano solo limitate ad una giornata specifica, ma diventino appuntamento fisso di buona prassi.

Così sabato 16 ottobre alle ore 9.30 vi diamo appuntamento in via Rossini a Buguggiate, presso l’EcoParking SIELCO – partner dell’iniziativa e protagonista attivo sul territorio sui temi legati all’ambiente e alla formazione civica e sociale: «Continueremo così la pulizia dai rifiuti di quella parte del territorio di Buguggiate diventata ormai discarica a cielo aperto. Ci auguriamo che questo gesto, in cui i più piccoli sono da esempio trainante, possa sensibilizzare le persone verso il rispetto e la cura dei propri luoghi», spiega il consigliere comunale Beppe Colombo che si occupa di ambiente ed ecologia.