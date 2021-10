Una serata dedicata ai droni

Si intitola “Visto dal cielo” l’incontro in programma per venerdì 5 novembre, alle 21, alla Sala Consiliare (Piazza Mazzini) di Sesto Calende e organizzata dal Fotovideoclub Verbano Aps. Il socio Alberto Visconti introduce nel mondo dei droni; tecnica, applicazioni e opportunità. Un incontro per scoprire una nuova prospettiva del linguaggio visivo.

La serata è aperta a tutti e l’ingresso sarà regolato secondo le norme covid vigenti; verranno richiesti: greenpass, mascherina, distanziamento.