Si ribalta con l’auto al Gaggiolo, ferito un 35enne

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito questa mattina – martedì 19 ottobre – in un incidente stradale avvenuto in via Lugano a Cantello, nella zona di Gaggiolo, a poche centinaia di metri dal valico di frontiera tra Italia e Svizzera.

Intorno alle 6,30 l’uomo ha perso il controllo della sua vettura per cause in corso di accertamento ed è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 (impegnate un’automedica e un’ambulanza che hanno soccorso il ferito giudicato in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri di Varese mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra per la messa in sicurezza del veicolo.