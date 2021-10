TuttiGialli alla Libreria degli Asinelli di Varese

Sabato 23 ottobre la Libreria degli Asinelli ospiterà, nell’ambito della rassegna TuttiGialli, lanciata dalla libreria, tre autori legati al territorio varesino: Davide Longo («Un nido di vespe», F.lli Frilli), Franco Taddei («Maccagno. L’eredità del professore») e Laura Veroni («Varese non aver paura. Un’indagine del magistrato Elena Macchi»), tre scrittori che, oltre all’appartenenza geografica, hanno in comune una passione: quella per il giallo. È previsto un piccolo aperitivo offerto. L’evento inizierà alle 17:30.

Laura Branchini, responsabile della libreria, ci racconta come è nata questa iniziativa: «È sempre stimolante quando degli autori si confrontano e raccontano qualcosa di sé e dei propri personaggi. Nel caso di questi autori, oltre alla passione comune per il giallo, troviamo molti altri spunti che ci permetteranno di animare il confronto. Il nostro obiettivo, naturalmente, è di portare alla luce ciò che piace agli autori per gustare meglio i loro romanzi. Se ad esempio so che uno scrittore lavora “di fino” sui personaggi, e che un altro invece si interessa alle atmosfere e ai luoghi narrati, potrò cercare quegli aspetti durante la lettura e apprezzare meglio il lavoro dell’autore».

Gruppi di lettura

Altri appuntamenti culturali organizzati dalla Libreria degli Asinelli in questo periodo sono quelli dei due gruppi di lettura: il primo su «Piccole Donne», coordinato da William Cisco, che si svolge di giovedì, iniziato a fine settembre, si concluderà a dicembre.

L’altro, intitolato VerdissimaMente, è dedicato alla botanica, all’ecologia e a tematiche ambientali, ed è tenuto a rotazione da Laura Branchini, Gianluca Fiore e Alessandro Pennati. Quante storie sono state raccontate sull’ambiente? E quante ne racconta l’ambiente, quali sono le narrazioni delle piante, che possiamo scegliere di ascoltare, per capire meglio il pianeta in cui viviamo e, forse, trattarlo anche un po’ più degnamente?

La partecipazione ai gruppi di lettura è libera, ma per ragioni di spazio serve sempre confermare la propria presenza. Dato che gli incontri si svolgono al chiuso è necessario il green-pass.

«Organizzare eventi culturali è senz’altro impegnativo ma ci piace – racconta Stefano Perez – Il coinvolgimento e l’interazione della comunità sono finalità naturali per una libreria indipendente come la nostra, e danno un senso più ricco al nostro lavoro».