Un altro tentativo di truffa sventato a Malnate

Un altro tentativo di truffa a Malnate, questa volta sventato. È stata ancora via Don Maesani la via scelta dal malintenzionato, che ha suonato al campanello presentandosi come tecnico comunale incaricato di fare test sull’acqua.

Per “rafforzare” la sua posizione agli occhi della vittima ha anche detto di essere figlio di un agente della Polizia Locale.

La proprietaria di casa non è però stata all’inganno e ha chiamato la vera Polizia Locale, che è intervenuta sul posto, ma il truffatore aveva già fatto perdere le tracce.

Gli incontri per evitare le truffe: