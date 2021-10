Un grande dono con un piccolo gesto: torna la raccolta alimentare della Croce Rossa Valceresio

Sabato 30 ottobre torna la raccolta alimentare promossa dal Comitato Croce Rossa Valceresio presso i punti vendita Tigros di Arcisate, Besano, Cantello, Gaggiolo, Saltrio e il Carrefour di Bisuschio.

Dalle 8.30 alle 19 i volontari della Croce Rossa Valceresio saranno all’ingresso dei punti vendita indicati per raccogliere generi alimentari di prima necessità, prodotti non deperibili.

Ecco cosa serve maggiormente per preparare i pacchi alimentari che verranno distribuiti nei prossimi mesi alle famiglie bisognose della Valceresio: pasta, pastina, riso, passate di pomodoro, olio, caffè, legumi, latte a lunga conservazione, marmellata, fette biscottate, detersivi, saponi ecc.

Un appuntamento importante che permette alla Cri Valceresio di confezionare circa 80 pacchi ogni mese, che vengono distribuiti ad altrettante famiglie: «La pandemia dell’ultimo anno ha inasprito la situazione di molte persone, anche nella nostra valle – spiegano i responsabili della raccolta alimentare – Per questo il nostro compito è ancor di più quello di stare accanto a tutte le persone in difficoltà, con servizi di vario genere in base alle necessità. Ognuno con un piccolo gesto può dare davvero un grade aiuto».

La raccolta alimentare è tra le iniziative più importanti svolte da Croce Rossa Italiana, e tra le più impegnative per il comitato della Valceresio nell’ambito dei progetti socio-assistenziali, quella sfera del volontariato che si occupa di supporto e inclusione sociale, attraverso iniziative che mirano al soddisfacimento dei bisogni primari, alla promozione e facilitazione del pieno sviluppo dell’individuo.

Qui la locandina con tutti i punti vendita