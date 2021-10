Un partita “fuori da Comune”, al Gaggetto di Laveno gli amministratori superano i dipendenti comunali

Una partita “fuori dal Comune” al Gaggetto di Laveno dove la sfida di pallavolo (sulla sabbia) tra amministratori e dipendenti comunali finisce tre a zero per la squadra del sindaco e della sua giunta. Anche se i set sono stati tutti molto combattuti, è stato un punteggio netto quello dell’insolita e simpatica amichevole andata in scena questo sabato, 9 ottobre, nell’area del Comune rivierasco che a giugno di quest’anno anno è stata impreziosita da due nuove campi sulla sabbia per giocare a beach e footvolley.

Un parziale forse pesante, ma che non ha tolto il sorriso ai dipendenti degli uffici comunali, per un giorno giocatori sui campi da beachvolley.