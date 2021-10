“Uno sguardo differente”: corso di cinema per operatori del sociale

Parte domani, martedì 5 ottobre, “Uno sguardo differente”, corso gratuito di cinema per operatori in ambito sociale, promosso dal Festival del Cinema Nuovo, in collaborazione con Mediafriends Onlus e Fondazione Allianz Umanamente, organizzato dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Un corso ideato con l’obiettivo di fornire agli operatori sociali competenze e nozioni legate alla cultura audiovisiva, per la realizzazione di attività pratiche e laboratoriali da svolgere con gruppi di lavoro composti dagli stessi educatori insieme ai propri assistiti. Dopo una prima lezione mirata a portare gli iscritti allo stesso livello di conoscenza del linguaggio audiovisivo, si passerà ad analizzare le fasi creative, produttive e organizzative.

Il corso vuole incoraggiare gli operatori ad utilizzare progetti audiovisivi come momento partecipativo, esperienziale e pedagogico. Verranno suggerite visioni di film e cortometraggi, ma verranno anche assegnati esercizi pratici di ripresa (da svolgere con il proprio smartphone), che saranno elemento di confronto e dialogo durante le lezioni. Il corso, tenuto da Andrea Caccia, docente di “Visioni del contemporaneo” all’Istituto Antonioni e già docente di laboratori e corsi di cinema per istituti scolastici e per ragazzi con disabilità, è strutturato in otto lezioni online su piattaforma digitale e un workshop (opzionale) in presenza, nell’ambito dell’edizione 2022 del Festival del Cinema Nuovo.

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. 84, tra associazioni, istituti, fondazioni e cooperative sociali, le realtà che hanno aderito all’iniziativa e si apprestano a familiarizzare con gli aspetti creativi e produttivi, per poi cimentarsi in prima persona con le esercitazioni e successivamente realizzare video e cortometraggi. Alla prima lezione interverrà anche Cristina Maurelli, autrice, regista e formatrice, esperta di narrazioni per il sociale.