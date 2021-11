A Saronno le luminarie di Natale grazie a Duc, Comune e Confcommercio Ascom

Dopo una lunga contrattazione anche quest’anno il DUC è riuscito, come accadde l’anno scorso, a non aggravare sulle casse dei commercianti chiedendo un contributo economicoper la realizzazione delle luminarie natalizie che verranno accese ai primi di dicembre.

Nonostante le voci di corridoio che giravano da tempo, ormai è ufficiale che a Saronno ci saranno le tradizionali luminarie di Natale grazie alla condivisione della progettualità e del supporto economico dell’associazione di categoria e dell’amministrazione comunale, oltre che al supporto della CCIAA di Varese mediante un contributo ai distretti qualora approvato.

Luca Galanti, presidente del DUC dichiara: “Considero questo risultato raggiunto un importante atteggiamento di sensibilità che hanno avuto i Soci Fondatori che si sono impegnati per ornare la nostra Città come tradizione vuole nelle festività natalizie. A loro va il mio ringraziamento per il supporto economico che ha permesso di non gravare sui commercianti per il secondo anno consecutivo”.

“A fronte del risultato raggiunto – conclude il presidente del DUC – voglio rivolgermi ai colleghi e operatori economici sul riflettere circa l’importanza di essere parte di un’associazione la quale si adopera per realizzare progetti per la categoria”.