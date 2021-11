Allianz – Openjobmetis, la partita in diretta

Ottavo turno di campionato per la Openjobmetis Varese, ancora senza tre giocatori, impegnata in trasferta sul campo di Trieste. Squadre in campo dalle ore 20,45 all’Allianz Dome nel posticipo di questo turno. Seguite con noi la partita e dite la vostra, o scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, presentato da Winelivery, CLICCATE QUI.