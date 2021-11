I bambini dell’asilo di Lissago imparano e diffondono Gentilezza

Il 13 novembre è ricordato per la Giornata Mondiale della Gentilezza, una ricorrenza che offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sull’importanza di essere gentili con tutti.

Il rispetto e la gentilezza sono valori fondamentali su cui intessere relazioni positive e costruttive con gli altri.

Galleria fotografica gentilezza scuola dell'infanzia lissago 4 di 17

«Nel nostro piccolo, in questi giorni, alla scuola dell’infanzia di Lissago, abbiamo parlato molto ai bambini del significato di “essere gentili”, abbiamo letto molti libri sull’argomento e ci siamo confrontate con loro per capire insieme quali possono essere i gesti e le parole gentili che fanno bene agli altri», raccontano le educatrici della Scuola dell’infanzia Dall’Aglio di Lissago.

Da questo dialogo sono emerse parole e azioni gentili che i bambini cui i bambini hanno dato forma e colore realizzando delicate foglie di carta con la tecnica del frottage, particolarmente a tema con la stagione.

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 novembre, tutti i bambini della scuola sono andati in passeggiata per le vie di Lissago, appendendo le foglie ambasciatrici di pensieri gentili, per celebrare la Giornata mondiale della gentilezza diffondendola.