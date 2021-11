“A caccia di talenti”, una nuova accademia musicale sta partendo a Germignaga

Dopo InnovaMusic Contest, un’altra opportunità bussa alla porta dei giovani del territorio: presto l’apertura dell’Accademia San Giovanni a Germignaga, in via Cadorna, presso l’ex autoscuola.

Un corpo docente di forgiate competenze arriverà da Roma e non solo per tenere corsi di canto e master class di recitazione ai ragazzi iscritti. Tra questi sono già stati svelati i primi insegnanti: la cantante e volto noto di Amici Grazia Di Michele, lo sceneggiatore e attore Fabio Massenzi e la produttrice cinematografica e casting director Tiziana Tozzi.

«Faccio questo lavoro da una vita, da una parte l’attività didattica e dall’altra di talent scout. Perché proprio qui a Germignaga? Perché la mia ambizione è trovare il talento, ovunque questo si nascondi. Io e Mariella Turnana abbiamo un gruppo di 22 cantautrici con cui andiamo in tour, e sono persone incontrate così, per caso. Ho inoltre prodotto un disco di allievi provenienti da tutte le parti d’Italia che si chiama “Promesse”», ha detto Grazia Di Michele.

Ma come si struttureranno le loro lezioni? Una volta al mese giungeranno nella cittadina di Germignaga per tenere corsi e master class in modalità full immersion, per insegnare ai ragazzi l’arte del canto e della recitazione.