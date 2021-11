Cambio nella giunta di Malnate: Paolo Albrigi nuovo assessore

Un cambio di assessore nella Giunta di Malnate: Davide Feleppa, che aveva le deleghe ai Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, Mobilità Urbana ( PUMS), Manutenzione ( Stabili), Efficientamento energetico, Viabilità/ Strade, Polizia Locale e Protezione Civile, ha presentato le dimissioni con effetto immediato. Secondo quanto comunicato, le ragioni sono “da ricondurre a ragioni familiari e impegni personali, diventati inconciliabili con la carica ricoperta”.

Al suo posto subentra Paolo Albrigi, capogruppo di Malnate Sostenibile in consiglio comunale e presidente della Commissione Territorio.

La comunicazione dal Comune:

Si comunica che in data odierna (23 novembre 2021) l’assessore ai lavori pubblici Davide Feleppa ha presentato una lettera di dimissioni con effetto immediato. Le ragioni di tale scelta sono da ricondurre a ragioni familiari e impegni personali, diventati inconciliabili con la carica ricoperta. A Davide va il ringraziamento del Sindaco e di tutta la giunta che con lui ha condiviso questi due anni e mezzo di amministrazione e che di lui ha potuto apprezzare la grande educazione, la notevole competenza tecnica e il profondo amore verso la Città e il bene della comunità malnatese.

A seguito delle dimissioni dell’assessore, al suo posto in giunta è stato nominato Paolo Albrigi, già capogruppo di Malnate Sostenibile in consiglio e presidente della Commissione Territorio.

Contestualmente il Sindaco ha provveduto ad una redistribuzione delle deleghe che saranno ora così ripartite:

Jacopo Bernard:

Vicesindaco – Urbanistica, Edilizia Privata, Suap / Distretti del Commercio, Ecologia (servizi di Igiene Urbana), Ambiente, Manutenzione (Verde), Transizione energetica.

Paolo Albrigi

Lavori Pubblici, Mobilità Urbana (PUMS), Viabilità / Strade, Manutenzione (Stabili, Reti), Servizi Cimiteriali.

Nadia Cannito

Bilancio, Patrimonio, Lavoro, Città dei Bambini

Maria Croci

Servizi Sociali, Servizi Educativi, Anziani, Università della Terza Età, Pari Opportunità, Gentilezza.

Carola Botta

Cultura, Sport, Giovani, Comunicazione, Polizia Locale / Protezione Civile

Il Sindaco Maria Irene Bellifemine ha dichiarato quanto segue: “Il ringraziamento mio e della Giunta tutta va a Davide, per tutto quello che ha fatto per Malnate e per quello che ancora potrà fare compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e Familiari. Le sue dimissioni sono servite anche per fare il punto insieme ai gruppi politici e alla giunta rispetto agli obiettivi di tutti gli assessorati, per ripartire con ancora più forza in questa seconda metà di mandato”