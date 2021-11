Il Cassano ci prova fino alla fine, ma perde 20-22 contro Pressano

Una sconfitta pesante per un Cassano Magnago, che ha accarezzato la vittoria per tre quarti del match e che se l’è vista soffiare da Pressano, quella di ieri, sabato 13 novembre al palazzetto Tacca nell’ottava giornata di campionato A1. La partita si è conclusa 20-22 per i trentini.

Gli amaranto sono entrati decisi e presenti al 100% sul campo del palaTacca, puntando sulla velocità e sulla forza in attacco. Un buon Cassano in vantaggio fino al 40′, quando è iniziata la risalita di un Pressano sofferente che, punto su punto, ha recuperato i padroni di casa e poi ha ribaltato la partita.

Dopo il time out provvidenziale di coach Fusina, i giallo-neri hanno aumentato la velocità d’attacco e alzando la difesa: il Cassano, forse un po’ stordito dall’improvvisa rimonta, si è visto volatizzare numerosi tentativi di andare a rete.

Menzione d’onore ai portieri delle due squadre, Luca Monciardini e Nikolaos Loizos, che hanno difeso egregiamente le porte amaranto e giallo-nera, risultando decisivi per le squadre. La tecnica e la precisione di Loizos, in particolare, hanno costretto i cassanesi a sferrare tiri precisissimi, puliti e veloci, non c’era spazio per l’indecisione.

IL PRIMO TEMPO

La prima mezz’ora di gioco è iniziata a favore dei lombardi, fin dal primo minuto in campo sono riusciti a concentrarsi e ad essere determinati. E i risultati si sono visti: nei primi venti minuti i gol di Federico Mazza (tra cui 2 rigori) di Bozidar Nikocevic, di Stefano Bassanese e capitan Sasa Milanovic hanno portato il Cassano sul 9-5.

Difficile per i giallo-neri stare dietro ai padroni di casa, che hanno condotto il match per tutto il primo tempo, anche se di poco: infatti il Pressano, nervoso e incerto, ha rincorso un Cassano in fuga, cercando di recuperare punti. Axel Jansson all’11.53′ ha sfruttato il vantaggio che aveva sui difensori segnando il terzo gol del Pressano nella porta di Luca Monciardini.

Negli ultimi dieci minuti la sfida punto a punto, sempre con il Cassano in vantaggio grazie alle azioni di Filippo Branca dall’ala al 24′, di Mazza e del rigore di Nikocevic, realizzando il tredicesimo gol al 28′. Alla salita del lombardi segue la rincorsa del Pressano, che riesce ad accorciare lo spareggio di 1 solo gol; gli artefici della risalita sono Alessandro Dallago – che è riuscito a nascondere la palla a Monciardini, andato così a parare troppo in ritardo – Gabriele Iachemet e Jansson, entrambi andati a segno sul secondo palo.

Il primo tempo si è concluso 13-12.

IL SECONDO TEMPO

Nella prima parte del secondo tempo la sorte ha sorriso ai ragazzi di coach Davide Kolec, che nei primi 5 minuti del match sono riuscita a realizzare ben 5 gol, portandosi a 17-12, il massimo distacco dagli avversari. Nikocevic ha segnato al 32′ in contropiede su passaggio di Bassanese, mentre Mazza al 34′ con una finta ha eluso la difesa e segnato.

Dal decimo minuto in poi, dopo il time out di Alessandro Fusina, Pressano ha blindato la sua difesa e iniziato la scalata con freddezza e precisione: raggiunto il pareggio 18-18, ha ottenendo il primo vantaggio del match con i gol di Alberino al 37′ su rigore e un altro sul secondo palo, Moser e di nuovo Jansson. Fino al 40′ la difesa giallo-nera è diventata quasi inespugnabile, al punto che in un quarto d’ora il Cassano è riuscito a realizzare solo 2 gol (di Mazza e di Giacomo Visentin al 43′, in contropiede e grazie all’assist di Usman Kabeer).

Gli amaranto non hanno mai mollato, cercando la rimonta fino all’ultimo: sembrava possibile grazie al gol di Nikocevic al 28′ e al rigore di Alberto Lazzari, che però è stato parato dal greco giallo-nero. Pressano ha ribaltato la partita a suo favore rendendo le cose difficili per i lombardi, portando a casa il match 20-22.

I MIGLIORI MARCATORI

Federico Mazza e Bozidar Nikocevic si sono confermati i migliori in campo del Cassano, realizzando entrambi 7 reti: ancora una volta sono loro a trascinare la squadra amaranto. L’attaccante più pericoloso dei giallo-neri è stato Axel Jansson, che ha realizzato 6 reti.

L’OTTAVA DI CAMPIONATO

Raimond Sassari ha perso contro Sparer Eppan 35-38, così come Teamnetwork Albatro contro Fasano (21-29). Conversano ha travolto Secchia Rubiera, vincendo 38-21; Brixen ha stravinto contro Carpi (39-27) e Trieste è stata battuta da Alperia Merano (20-22).

La classifica aggiornata della Serie A Beretta maschile: Fasano (15), Conversano (11), Sassari (11), Pressano (11), Brixen (10), Alperia Merano (8), Sparer Eppan (7), Bolzano (7), CASSANO MAGNAGO (6), Trieste (4), Carpi (2), Albatro (2), Rubiera (2).