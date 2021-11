Una cena speciale a sostegno del Gulliver

Quest’anno, con tutta probabilità, sarà possibile tornare a festeggiare il Natale insieme in presenza.

La bella notizia che verrà festeggiata dal centro Gulliver con una serata – anzi due – tutta speciale: una live cooking dinner allo showroom di “Love in The Kitchen” in via Severo Piatti 7 (zona Masnago) a Varese.

Una cena con quattro portate, raccontate ognuna dallo show cooking, con le ricette esclusive ideate dallo chef Marco Dossi di Love in the Kitchen. Un menù dedicato al nuovo logo di Gulliver, con tanto di bollicine e analcolico.

L’appuntamento è per il 29 novembre e il primo dicembre, in entrambi i casi alle 20. Il ricavato delle serata sarà destinato a sostenere i progetti di supporto psicologico per gli adolescenti del centro.

Info e prenotazioni al seguente link: https://sostieni.centrogulliver.it/prenotazioni/