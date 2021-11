“Comprate i regali di Natale nei negozi delle vostre città”

«Il tuo regalo di Natale compralo nel negozio sotto casa». Con il volto di Cristina Riganti si apre la campagna social che ogni venerdì fino alla Vigilia ritrarrà le consigliere del Terziario Donna all’interno del loro negozio. «Si tratta – spiega Riganti, presidente provinciale e vicepresidente nazionale delle imprenditrici associate a Confcommercio – di un piccolo contributo, di supporto al commercio. Di supporto al negoziante di fiducia delle nostre città, grandi e piccole, per il quale mai come in questo momento il periodo delle festività rappresenta una grande opportunità. Quella di rialzarsi, dopo i terribili mesi di lockdown, di limitazioni e di aperture a intermittenza».

UN VOLTO PER OGNI SETTIMANA

La campagna del TD provincia di Varese è tanto semplice quanto ricca di valore. Ovvero quello della tutela e della conservazione del negozio di vicinato, vero e proprio baluardo nei centri storici e vero e proprio antidoto al degrado dei “salotti buoni”.

«Le nostre attività rivestono anche un ruolo di carattere sociale: la gente esce di casa e viene nelle piazze perché c’è il negozio aperto. Nessuno vuole che altre saracinesche si abbassino e un modo concreto per evitare che ciò accada è comprare i regali, o parte di essi, senza uscire dalla propria città o senza totalmente affidarsi all’online».

«Sosteniamo le nostre città» è il secondo messaggio della campagna che per dieci settimane vedrà susseguirsi i volti, e il sorriso, delle consigliere del TD, tutte ritratte all’interno della propria attività.