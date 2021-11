Cosa sono i cartellini personalizzati e quali scopi hanno

La moda opera in un mercato globale e i cartellini personalizzati rappresentano uno degli strumenti di marketing che consentono di distinguere il tuo brand dagli altri presenti nel settore. Il tipo di cartellino che utilizzerai ti consentirà di accedere ad una serie di vantaggi che altre aziende non conoscono ottenendo così un interessante vantaggio competitivo.

Distinguersi dalla folla

I cartellini personalizzati che sono attaccati ai vestiti che si vengono consentono di esporre il tuo brand in negozio attirando l’attenzione delle persone che sono alla ricerca di un capo per soddisfare i loro bisogni.

È il punto di riferimento principale su un capo a cui le persone fanno riferimento e spesso contengono istruzioni in merito alla taglia e al prezzo. Per questo, rappresentano uno strumento importante per il marketing del tuo brand e per aumentare la sua consapevolezza nei confronti dell’utente finale.

Etichette e cartellini: la differenza tra i due

A questo punto però, è importante evitare di confondere questi due strumenti: etichette e cartellini. Le prime si trovano all’interno dei capi di abbigliamento e sono importanti perché consentono di distinguere la taglia e il modo in cui un abito o un vestito debba essere tenuto e lavato.

Invece, i cartellini personalizzati sono quegli oggetti che penzolano dal capo di abbigliamento in questione e che si trovano solamente in negozio. Infatti, una volta che avrai effettuato l’acquisto saranno rimossi per poterlo indossare.

In ogni caso, i cartellini assolvono ad un ruolo davvero importante. In quel poco spazio è possibile dare al consumatore finale una serie di informazioni rilevanti per poterlo spingere all’acquisto. Inoltre, sono anche presenti informazioni in merito al prezzo e alla taglia.

I cartellini vengono rimossi prima che l’acquirente indossi l’articolo per la prima volta e le etichette, invece, sono progettate per rimanere sul capo, si sbiadiranno e si consumeranno nel tempo.

Prodotte più o meno allo stesso modo di qualsiasi tessuto, le etichette tessute vengono create utilizzando telai per tessitura che integrano fili di trama e ordito insieme da un disegno o modello elettronico.

Trasformare il concetto di marchio in realtà

Se sei alla ricerca di cartellini personalizzati come strumento per promuovere il tuo brand nel tuo mercato, su Dutch Label Shop troverai tutto il necessario per trasformare il tuo progetto in realtà.

I nostri esperti sapranno guidarti nella scelta del migliore cartellino per il tuo brand, progettando un design perfetto per le tue necessità e trovando la combinazione vincente.

Progettare il cartellino giusto per le tue esigenze

Prima di progettare il cartellino personalizzato per le tue esigenze, è necessario valutare le tue esigenze grafiche e capire quali sono i tuoi bisogni. Successivamente, otterrai uno schizzo di come l’etichetta sarà realizzata e potrai decidere se effettuare qualche modifica o meno.

Una volta che sarà scelta la versione finale del prodotto, il cartellino sarà realizzato seguendo i nostri elevati standard di qualità e garantendo che il risultato finale sia il migliore possibile.

Sebbene il cartellino sia il primo elemento ad essere rimosso una volta che un abito o un capo di abbigliamento viene acquistato, è importante dargli la giusta attenzione perchè potrebbe essere utilizzato come strumento di marketing e attirare i consumatori che in quel momento sono alla ricerca di qualcosa da indossare.

Con un cartellino personalizzato potrai aumentare la consapevolezza del tuo brand nel settore e fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni che ritieni opportune.

Quindi, cerca e trova le caratteristiche del cartellino che desideri e rivolgiti a delle aziende che realizzano cartellini personalizzati.