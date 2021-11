Derby amarissimo per i Mastini: il Como fa poker e sorride

Il derby lombardo di hockey è del Como, e anche con un punteggio larghissimo. I Mastini di Tom Barrasso cadono a Casate per 4-0 al termine di una partita nervosa, spezzettata e soprattutto – per parte varesina – priva completamente di marcature. Un problema, quello della sterilità offensiva, che si fa sempre più serio soprattutto nelle situazioni di superiorità che i gialloneri a Casate non hanno saputo sfruttare.

Il risultato finale, per la verità, è anche troppo severo visto che le ultime due reti lariane sono arrivate nei minuti finali e a porta vuota, quando Barrasso ha tolto Muraro per provare – con l’uomo di movimento in più – a riacciuffare la partita in extremis. Mossa comprensibile ma non andata a buon fine, che anzi ha permesso ai comaschi di rendere ancora più amaro il ritorno a casa dei Mastini.

Un Varese che ora si allontana dalla zona playoff: alle spalle di Vanetti e compagni è rimasto solo l’Appiano ma proprio il Como, ottavo, è ora lontano quattro lunghezze. Senza dubbio il campionato è ancora molto lungo, ma i gialloneri dovranno attrezzarsi per la rincorsa, cercando innanzitutto di fare punti in casa nelle prossime partite interne.

La gara di Casate è iniziata con un lungo periodo di equilibrio: 0 a 0 e squadre che ci hanno messo del tempo a creare spunti veri, lasciando passare anche le prime superiorità senza risultati. Poi, al quarto d’ora, è stato il messicano Majul a sbloccare il derby, proprio con l’uomo in più: staffilata da posizione difficile e Muraro battuto per l’1-0, punteggio rimasto tale sino alla sirena.

Il terzo centrale si è riempito di penalità, interruzioni, nervosismi e animi caldi: il Varese ha provato a fare gioco restando a lungo in attacco senza però mai riuscire ad affondare il colpo. Tesini, uno dei tantissimi ex (preferito a Menguzzato) ha salvato il risultato su Michael Mazzacane poco dopo la mezzora poi, in contropiede, ecco il 2-0 del Como. Bella azione e assist di Xamin a Codebò, bravo a coordinarsi e a mettere in rete.

I 20′ finali iniziano subito male: Bertin ha preso un 2+2 che ha lasciato i suoi a lungo con l’uomo in meno, poi è toccato a Schina finire in panca puniti. Impossibile imbastire la rimonta in quelle condizioni. Da metà periodo però sono i lariani a popolare la panca puniti ma qui è emerso il solito problema della sterilità in attacco in powerplay. E a partita quasi terminata, con Muraro richiamato in panchina e la porta varesina vuota, sono arrivati i gol di Asinelli e Majul per il definitivo poker comasco, un 4-0 che brucia.