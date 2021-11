Donna in bicicletta investita da un’auto a Busto Arsizio

Una donna di 32 anni è stata investita nel pomeriggio di oggi, lunedì, in viale Duca d’Aosta, una delle arterie più trafficate della città. L’investimento è avvenuto poco dopo le 16,30 e ad avere la peggio è stata proprio la ciclista, soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Busto in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica (foto di repertorio).