Da due anni all’oculistica dell’ospedale di Busto manca il laser per la cataratta: “Arriverà a breve”

Da due anni chiede di essere sottoposta a intervento. Da due anni si sente dire che il macchinario è rotto ed è in riparazione. Accade all’ospedale di Busto Arsizio, nel reparto di oculistica.

Alla signora in questione era stata diagnosticata una cataratta bilaterale secondaria. Per sistemare il problema visivo dovrebbe essere sottoposta a un intervento con il laser per fissare i cristallini artificiali: « In due anni – ci scrive la donna – non sono mai riuscita a prendere appuntamento in quanto la segreteria dell’ambulatorio di oculistica mi risponde che la macchina non è disponibile perché è stata inviata a fare una manutenzione e per urgenze dovrei contattare altre strutture.

Mi chiedo: ma come può un macchinario del genere” sparire” per due anni e non saperne più nulla? Cosa ha fatto finora la dirigenza amministrativa dell’ospedale?».

Effettivamente, nel reparto di oculistica al Circolo di Busto Arsizio il macchinario laser non c’è. La pandemia, che ha pesantemente colpito il presidio bustocco chiamato a gestire la fase acuta della pandemia, ha contribuito a far slittare tutte le situazioni di non emergenza: « Il nostro ospedale ha dovuto far fronte a una criticità importante – spiega il direttore di presidio dottoressa Adelina Salzillo – per lungo tempo abbiamo dovuto fermare ogni attività che non avesse il carattere dell’urgenza soprattutto di tipo oncologico. Ora stiamo ripartendo e proprio nei giorni scorsi, ho firmato l’ordine di acquisto del nuovo macchinario per effettuare questo tipo di intervento sulla cataratta secondaria, cioè recidiva. Si tratta di un apparecchio più sofisticato che viene utilizzato per una parte ridotta dell’utenza dell’oculistica. Ora ritengo che entro un mese al massimo arrivi questo laser e quindi potremo avviare l’attività recuperando la lista d’attesa».