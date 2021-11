Ezio Rossi: “Non abbiamo concesso nulla, gara decisa dal rigore”

«La prestazione dal punto di vista caratteriale c’è stata. Abbiamo forse commesso qualche errore di troppo nel primo tempo quando potevamo fare male. Queste partite sono molto equilibrate, non abbiamo concesso praticamente nulla e la gara è stata decisa da questo calcio di rigore. Mi spiace, sicuramente abbiamo cercato di fare la partita, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo. Chi vince festeggia e chi perde deve spiegare.

«Mi aspettavo qualcosa in più dai cambi – ammette l’allenatore biancorosso -. Ho messo Premoli perché D’Orazio aveva la febbre, poi ho inserito Minaj e Disabato, dal quale mi aspettavo più qualità a centrocampo. Non bisogna buttare la croce su un ragazzo di 18 anni ma il gol che ha sbagliato Aiolfi credo fosse più facile del rigore di Manasiev. Di Renzo oggi ha fatto una buona partita, purtroppo Mamah ha forse ha rotto il naso. Dispiace perché Trombini in quattro partite ha preso tre gol, tutti sul rigore, e oggi non ha fatto altre parate».

«Numericamente – spiega il mister riguardo all’attacco -, per come giochiamo adesso con due attaccanti, contando Pastore se recupera Cappai abbiamo sei attaccanti. Oggi ho messo Pastore da trequartista perché volevo vincerla; oggi è entrato e ha fatto bene, il fallo che ha portato al rigore è stato commesso per troppa voglia».