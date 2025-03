I voti del Varese: attacco spuntato, ma tutta la squadra non gira

DERTHONA – VARESE 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 5,5: Mai chiamato in causa, subisce gol sull’unico vero tiro in porta subito. È vero che Carli mette la palla proprio lì, ma si insacca sul suo palo.

BONACCORSI 5,5: Troppo confusionario, sia in difesa sia in attacco. Il fallo per il gol nasce da un suo intervento troppo rude

MIKHAYLOVSKIY 5,5: Con Mencagli che fa della velocità il suo punto di forza, non riesce sempre a essere sul pezzo

Barzotti 6: Anche oggi entra in campo dalla panchina, ma il suo apporto non lo fa mai mancare. Unico davvero pericoloso del Varese con un colpo di testa fuori di poco

ROPOLO 5,5: Come i compagni di reparto soffre la velocità del Derthona

VITOFRANCESCO 6: Da capitano è uno degli ultimi a mollare, anche se qualche punizione poteva essere battuta meglio

MARANGON 6: La quantità c’è, manca però la qualità. Presente su tanti palloni, non riesce a giocarli con precisione

De Angelis 5,5: Entra nella ripresa ma anziché portare ordine aumenta la confusione in campo

DAQOUNE 6: Recupera e lotta a centrocampo con la solita determinazione. Esce nel finale perché la squadra deve salire

Marchisone 5: Si vede poco e male, tanto è vero che l’azione che porta al gol del Derthona inizia da una sua giocata sbagliata. Nel finale non inventa e quando lo fa calcia malissimo

VALAGUSSA 6: Tanta sostanza in mezzo al campo ma purtroppo poca in attacco dove mancano i suoi inserimenti

D’Iglio 5,5: Si presenta con una punizione alta di poco ma è l’unica azione che lo vede direttamente coinvolto

MACCIONI 5,5: Qualche buono spunto ma troppo poco per riuscire veramente a dare fastidio alla difesa del Derthona

BANFI 5,5: Si impegna e questo non li si può negare, ma se le due punte titolari non riescono mai a trovare soluzioni offensive c’è qualcosa che non va

ROMERO 5,5: Discorso simile a Banfi, perché non si può dire che manchi la voglia di fare. Serve però qualcosa in più, da lui e dalla squadra