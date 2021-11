Sconfitta di rigore per il Varese, il Derthona vince 1-0

Un buon Varese esce a mani vuote dal “Coppi” di Tortona, sconfitto dal Derthona, che conquista la posta piena grazie a un calcio di rigore realizzato da Manasiev al 39′ della ripresa. Nel mezzo una gara poco emozionante, con rare occasioni e decisa da un episodio nel finale. La “colpa” del Varese è stata quella di non riuscire a trovare la via del gol nonostante un paio di occasioni create, con Teti molto bravo soprattutto su Piraccini nel primo tempo e Mamah nella ripresa, ma soprattutto l’errore da due passi di Aiolfi cheha calciato alto una grandissima opportunità per l’1-1. Nel finale l’arrembaggio biancorosso non ha portato al gol del pari, che per come è andata la gara sarebbe stato il risultato più giusto.

Ora il Varese avrà una settimana per vedere cosa non è andato prima di tornare al “Franco Ossola” domenica prossima per ospitare il Sestri Levante e cercare di tornare al successo. Il Derthona invece festeggia la vittoria e tre punti che lo proiettano al secondo posto in classifica, pari merito con il Casale e a due punti dalla capolista Chieri.

FISCHIO D’INIZIO

La vittoria ritrovata contro il Ligorna spinge il Varese ad affrontare la difficile trasferta di Tortona con il giusto stato d’animo. Mister Ezio Rossi ripropone la squadra vittoriosa di sette giorni fa: 3-4-1-2 con Piraccini alle spalle di Mamah e Di Renzo. Il Derthona allenato da Giovanni Zichella si schiera invece con un 4-3-3 con l’ex di turno Otelè nel tridente d’attacco con Saccà e Diallo.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti di gara succede poco: il Varese conquista 3 corner ma non riesce a farli fruttare mentre il Derthona non trova la velocità dei suoi attaccanti contro l’attenta retroguardia biancorossa. La gara non si sblocca, le due squadre difendono con ordine non concedendo occasioni agli avversari e il primo vero tiro in porta è il destro al volo di Otelè al 25′ che termina sull’esterno della rete. La gara fatica a prendere ritmo, il Varese invece si fa vedere al 38′: lancio per Di Renzo che di testa appoggia per Piraccini, destro al volo angolato che Teti devia in angolo. Sul corner seguente Cantatore non riesce a liberarsi in area e il Derthona si salva. Al 41′ è D’Orazio con un potente rasoterra dai 16 metri a sfiorare il palo ma rimane l’ultima emozione di un primo tempo bloccato. All’intervallo risultato ancora sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese riparte con Premoli al posto di D’Orazio, nel Derthona invece dentro Grieco per Valerio. Nei primi minuti succede poco o nulla ma sono i padroni di casa a essere più propositivi ma l’occasione gol capita all’11’, su azione d’angolo, a Mamah che trova lo spazio giusto per calciare verso l’angolino ma Teti è reattivo e para. La gara continua a non sbloccarsi, mister Rossi prova a cambiare qualcosa inserendo Minaj e Disabato per Parpinel e Mamah ma la gara non regala spunti interessanti. Al 39′ la svolta: punizione di Manasiev dal limite, Di Renzo in barriera respinge con il il braccio alto e l’arbitro fischia il rigore e dà il secondo giallo al numero 9 biancorosso. Dal dischetto lo stesso Manasiev trasforma per l’1-0. Il Varese non ci sta, va in attacco con l’uomo in meno e al 41′ va vicino al pari con il neo entrato Aiolfi che però da due passi calcia alto dopo la parata di Teti su colpo di testa di Premoli. Nel finale il Varese si getta in attacco e prova a spingere per il pareggio, l’espulsione di Manasiev per comportamento scorretto riporta in equilibrio il numero di giocatori ma la difesa del Derthona regge l’ultimo assalto e si prende i tre punti.