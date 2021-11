“Genitori on life”, figli e digitale: se ne parla a Besnate

Come essere genitori nell’era digitale? Il comune di Besnate ha organizzato 4 serate mirate per fascia d’eta, per genitori che hanno figli fino ai 12 anni, “Genitori on life“.; si parte martedì 16 novembre e si prosegue ogni martedì fino al 14 novembre.

Si tratta di un percorso sull’educazione digitale per genitori declinato sulla base di tre differenti fasce di età, perché l’approccio al digitale deve essere differente in base alla maturità del minore. Il progetto verrà realizzato con l ‘associazione Educamando e la relatrice è la professoressa Luisa Neri docente di scienze umane.

«Abbiamo creduto di poter dare degli strumenti ai genitori per conoscere e prevenire i rischi della rete e non trovarsi impreparati», ha spiegato l’assessora Sara Zarini.

“Genitori on life”, il programma

Martedì 16 novembre: “ Vivere nella società multischermo “. Incontro formativo per tutti; vivere e crescere nel contesto attuale. L’evoluzione delle tecnologie e le caratteristiche dei media digitali.

Martedì 23 novembre: " Prima infanzia e schermi digitali " (per genitori e nonni di bambini da 0-6 anni). Le caratteristiche dello sviluppo cognitivo nella prima infanzia. Suggerimenti di buone pratiche da attuare nei contesti famigliari.

Martedì 30 novembre: " Crescere con gli schermi digitali " (per genitori e nonni di bambini 6-9 anni). L'utilizzo delle tecnologie on questa fascia d'età. Suggerimenti per "addomesticare" gli schermi in famiglia.

Martedì 14 dicembre: "La rete e la vita on line" (per genitori e nonni di bambini 9-12 anni). Come preparare e accompagnare i bambini a navigare in rete in sicurezza, conoscendone potenzialità e rischi.

Tutti gli incontri anziano alle 20.45 alla Casa delle Culture di via Mylius.

Come partecipare

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione al seguente link: https://forms.gle/NW3rkbj88RRwtbdPA Tutti gli iscritti riceveranno via mail il loink ad un sondaggio anonimo di raccolta dati, utile all’organizzazione degli incontri..

Per informazioni: Assessore alle Politiche sociali Sara Zarini sara.zarini@comune.besnate.va.it.

Ingresso solo con green pass

Clicca qui per maggiori informazioni e per iscriverti.