A Germignaga il senso di comunità porta nel paese due defibrillatori

Si è svolta nella giornata di sabato 13, presso l’ex Colonia Elioterapica di Germignaga, la cerimonia di inaugurazione di due nuovi defibrillatori automatici che verranno collocati presso il Parco delle Fontanelle e l’edificio delle scuole elementari. A rendere possibile il risultato una sinergia tra “Progetto Cuore Informa”, Amministrazione Comunale e un gruppo di aziende del territorio germignaghese che hanno generosamente contribuito all’acquisto. Tra queste: Sari srl, Prato recycling srl, Giuseppe Piazza snc, Litografia Stephan, bar Zucchero e caffè, Il forno di Germignaga, Macelleria f.lli Salvini, Studio Documidea, studio tecnico geometra Giovanni Iemma, Casali Pietro sevizi funebri e cimiteriali, Ditta Gatta, Ronconi Giuseppe Impianti elettrici.

«Per l’amministrazione comunale è motivo di orgoglio l’installazione di questi due apparecchi, che si inseriscono all’interno di un progetto che si era avviato già alcuni anni fa e che intendiamo proseguire con l’attivazione di corsi di formazione per operatori e anche l’installazione di un ulteriore impianto – ha detto il sindaco di Germignaga Marco Fazio – Oggi però è il giorno soprattutto dei ringraziamenti per una serie di imprese germignaghesi che hanno dimostrato generosità, attaccamento al paese e senso di comunità, così permettendo, con le loro donazioni, di ottenere questo risultato. Quindi a loro un grazie, unitamente ai responsabili del “Progetto Cuore Informa” per avere permesso di mettere a disposizione della nostra cittadinanza, ma non solo, due dispositivi che in causa di necessità potranno essere utili e salvare vite».