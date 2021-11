Il giornalismo tra velocità ed approfondimento: confronto a Varese tra le esperienze di Donna Moderna, Will e Menelique

Chi fa informazione oggi ha una grande sfida con la quale fare i conti che coinvolge e stravolge le modalità e gli strumenti della comunicazione: quella di uscire dal rumore di fondo della bulimia di informazioni che bombardano i cittadini ogni giorno. Un rumore che permette allo stesso tempo di conoscere tutto e talvolta di non capirci nulla.

Al Festival Glocal, la tre giorni sul giornalismo digitale che si svolge a Varese, apriremo anche questa riflessione con un panel aperto al pubblico dal titolo “Giornalismo veloce e giornalismo lento” che si svolgerà sabato 13 novembre alle 9 presso il Salone Estense del Comune di Varese (via Sacco, 5).

Parteciperanno tre ospiti d’eccezione: Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna; Francesco Zaffarano, Caporedattore a Will Media e Giovanni Tateo, fondatore e caporedattore della rivista Menelique. A coordinare l’incontro il vicedirettore di Varesenews Tomaso Bassani.

Con loro sarà aperta una riflessione su ciò che merita di essere aggiornato in tempo reale e trattato in velocità e ciò che merita approfondimento, sui modi virtuosi di fare informazione veloce e su quando far risparmiare tempo al lettore diventa un punto d’onore per il giornalismo. Ma anche sul fatto che non tutto il giornalismo lento è nobile. E che la lentezza ci può essere solo a determinate condizioni perché il tempo del lettore è prezioso.