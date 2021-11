Gli incontri di arte sacra dell’Università della Terza Età conquistano i gorlesi

(Foto principale: Affresco dedicato alla Madonna Assunta, piazza Martiri a Gorla Maggiore) Opere artistiche da poter apprezzare a due passi da casa: quante volte ci si rende conto di non conoscere abbastanza le testimonianze del passato presenti sul territorio in cui si vive?

Per rispondere a questa esigenza, l’Università della Terza Età di Gorla Maggiore ha organizzato diversi incontri incentrati proprio alla valorizzazione delle opere d’arte presenti in paese.

Il primo evento si è tenuto venerdì 12 novembre e si è rivelato essere un successo. A dare il via alla serata, l’intervento di Piermario Aldizio, che, in qualità di moderatore, ha sottolineato il valore culturale e simbolico della ricerca. Ha poi preso la parola Carla Castellanza, per una esposizione di carattere storico, descrittivo ed illustrativo dei dipinti murali devozionali ad oggi presenti a Gorla. Castellanza ha fatto riferimento anche all’origine delle opere, nate per volere di alcune famiglie, anche di modeste origini, per dare un segno tangibile della loro fede cristiana. Successivamente sono state presentate le immagini raffigurate nei dipinti del paese, con particolare riferimento al loro valore storico, simbolico e votivo.

Angelo Colombo è stato più tecnico: ha passato in rassegna i vari personaggi raffigurati nelle opere murarie spiegando i loro attributi iconografici identificativi, prendendo anche riferimenti a dipinti di autori famosi del rinascimento italiano ed europeo. Ha poi concluso il suo intervento producendo un elenco dettagliato dei dipinti presenti e non più presenti in paese, la loro collocazione topografica e la loro classificazione in base allo stato di conservazione.

S. Cecilia, affresco collocato in vicolo Terzaghi a Gorla Maggiore.

Non sono mancati anche riferimenti descrittivi generali a dipinti oggi scomparsi o esportati in collezione private che comunque erano un patrimonio comune popolare.

Colombo ha infine spiegato che nel prossimo intervento farà una descrizione dettagliata della totalità della opere pittoriche con particolare riferimento comparativo del loro stato di conservazione a prima e dopo il restauro degli anni ’90 fino ai giorni nostri.

I relatori durante l’apprezzato incontro dedicato all’arte sacra

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 19 novembre, mentre in futuro sono previsti quattro interventi incentrati sulla valle Olona e sulla valle del Lanza con particolare riguardo al territorio dal punto di vista naturalistico ed artistico.