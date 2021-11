Isola d’Elba, le calette più suggestive e meno conosciute

Trovare una caletta poco frequentata lungo le coste dell’Isola d’Elba vuol dire avere l’opportunità di trascorrere una o più giornate al mare nel più totale relax e con la massima tranquillità. Per fortuna, l’isola toscana offre numerose opzioni in tal senso.

La Spiaggia La Crocetta

La Spiaggia La Crocetta si presenta come una caletta di piccole dimensioni, grande non più di 60 metri, e si trova a breve distanza dal centro abitato di Marciana Marina. Una volta lasciata la macchina nei parcheggi lungo la strada, si può imboccare il sentiero, in verità piuttosto ripido, che nei primi metri è circondato dalla vegetazione della macchia mediterranea. In seguito ci si imbatte in comodi scalini che sono stati scolpiti direttamente nella roccia, ed è per questo motivo che la Baia della Crocetta è nota anche con il nome di Spiaggia dei Cento Scalini. Le acque limpide offrono colori unici, complici i chiari sassi granitici appoggiati sul fondo. A proposito di sassi, quelli presenti su questa spiaggia consigliano di portare con sé un materassino, perché sdraiarsi su un telo mare potrebbe essere scomodo. Per il resto, il panorama è davvero speciale, anche grazie alla falesia bianca in granito che circonda la baia e che solo in parte è avvolta dalla vegetazione. Che si tratti di rilassarsi prendendo il sole o di cimentarsi nello snorkeling, la Spiaggia La Crocetta è comunque una meta da sogno.

La Caletta Le Buche

Nella frazione di Marciana si trova la Caletta Le Buche, e anche questa è una spiaggia non molto frequentata. Per arrivare è necessario utilizzare il sentiero n. 36 che inizia a Colle d’Orano nei pressi dell’Hotel Villa Rita. Il tragitto in un primo momento affianca le abitazioni per poi immergersi nella vegetazione. Dall’hotel alla spiaggia, comunque, ci saranno al massimo dieci minuti di camminata, per altro abbastanza facile. Il pregio della spiaggia delle Buche è che anche in alta stagione non è molto frequentata. Il fondo è di ghiaia e ciottoli, e anche qui ci si può dedicare allo snorkeling.

La spiaggia del Cotoncello

Nel novero delle calette più celebri di tutta l’Isola d’Elba va inserita di sicuro la spiaggia del Cotoncello, che ha tutte le caratteristiche per poter essere considerata una vera e propria piscina naturale circondata da rocce in granito che le acque del mare hanno levigato con il passare del tempo. Qui la quiete è un miraggio, nel senso che si tratta di una spiaggia abbastanza frequentata, e per arrivare è necessario percorrere un sentiero che parte dalla spiaggia di Sant’Andrea e che a sua volta è uno spettacolo nello spettacolo, essendo stato ricavato direttamente negli scogli in granito. Il fondo della cala del Cotoncello è in sabbia dorata; sui lati ci sono costiere magnifiche, mentre dietro la vegetazione circonda il tutto. Nelle settimane di alta stagione può essere complicato trovare posto, anche perché la spiaggia di per sé è abbastanza piccola, ma ci si può comunque accontentare degli scogli, che per altro sono lisci.

La spiaggia Le Sprizze

Sempre nel territorio di Marciana Marina c’è un’altra caletta da non dimenticare: parliamo della spiaggia le Sprizze, che si sviluppa su una superficie di circa 70 metri. Il fondo è formato da ciottoli di piccole dimensioni e di colore scuro, mentre una barriera di scoglie divide la caletta in due. Il contesto è senza dubbio selvaggio, e la parte iniziale del bagnasciuga è a volte ricoperta da posedonia. Per arrivare alla spiaggia si deve prendere il sentiero, comunque ben segnalato, che si inoltra in un lecceto.

La spiaggia di Lamaia

Infine, ecco la caletta di Lamaia, lunga una sessantina di metri, che può essere raggiunta anche in kayak o in pedalò partendo dalla spiaggia della Biodola (e costeggiando il litorale sulla sinistra). Situata in una baia totalmente avvolta dal verde, la spiaggia della Lamaia è consigliata a tutti gli amanti dello snorkeling, grazie alla presenza degli scogli sui lati che tra l’altro offrono una protezione ottimale rispetto ai venti che provengono da sud, da est e da ovest. Volendo, si può arrivare qui anche usufruendo del percorso della salute che inizia dalla Biodola. Il fondale è di sabbia, ma in alcuni punti è rivestito di posedonia.

