“La luce del design”: un incontro a villa Recalcati

Un ciclo di tre lezioni dedicato completamente alla luce: è quello che ha organizzato l’ordine degli Architetti di Varese con tre incontri – in presenza e in Webinar – nelle sale di villa Recalcati.

Dopo il primo incontro, tenuto da Gianluca Sgalippa il 5 novembre scorso, che ha esplorato la relazione tra colore e luce in chiave trasversale e interdisciplinare secondo il sistema Cromatico NCS, il prossimo appuntamento è venerdì 12 novembre.

Il secondo dei tre incontri è intitolato “la luce del design” e spiega le ultime ricerche del colore come espressività relative alla fluorescenza dei materiali e dei nuovi sistemi di conduzione della luce senza fili: una ricerca che ha il CNR come capofila insieme all’Università di Firenze.

L’appuntamento in presenza è per venerdì 12 novembre alle 17 a villa Recalcati, sede della Provincia, in Piazza libertà 1 a Varese.

L’incontro, ad ingresso gratuito con obbligo di green pass, prevede l’iscrizione obbligatoria (Info e iscrizioni qui) e vedrà come relatore l’architetto GianPiero Alfarano, responsabile del laboratorio di modellistica dell’Università degli studi di Firenze, tra i massimi esperti di Luce e progetto. Moderatore sarà invece Eugenio Guglielmi, storico del design. E’ poi possibile seguirlo anche in modalità webinar: qui le iscrizioni.

L’incontro fornirà agli architetti iscritti tre crediti formativi validi per il triennio 2020 2022.