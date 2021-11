La replica di Euro&Promos: “Quel licenziamento è stata una scelta difficile ma inevitabile”

Euro&Promos, l’azienda che ha in appalto i lavori di pulizia delle aree comuni dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, con una nota stampa sottolinea la non condivisione delle motivazioni dello sciopero dei suoi dipendenti che questa mattina, giovedì 18 novembre, hanno manifestato davanti alla portineria 45 della multinazionale americana in solidarietà a un collega licenziato. «Pur rispettando il diritto allo sciopero dei lavoratori – recita la nota stampa – non possiamo condividerne le motivazioni. Il licenziamento del lavoratore è stato infatti l’ultimo atto di una lunga serie di procedure disciplinari, legate esclusivamente ad inadempimenti dell’attività lavorativa. ll licenziamento è sempre un passaggio doloroso ma l’azienda non può che osservare come la misura adottata, per quanto sofferta, fosse inevitabile». (nella foto un momento della protesta dei lavoratori di Euro&Promos)