Le scuole dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di presentano

Sei plessi, un unico obiettivo: il successo formativo di tutti gli alunni!

È questo il claim scelto dall’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio, che comprende le scuole di Casciago, Comerio e Luvinate.

Per presentare l’offerta formativa dell’istituto per l’anno scolastico 2022/2023 è stato organizzato un open day generale il 9 dicembre dalle 18 alle 19 in videochiamata, al link https://meet.google.com/tih-kguo-wtd.

Ogni scuola farà poi un proprio momento di presentazione col seguente calendario:

SCUOLE PRIMARIE: ORARIO DALLE 18.00 ALLE 19.30

SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI – COMERIO

LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021

https://meet.google.com/bxcwsty-deb

GIOVEDI’ 13 GENNAIO 2022

https://meet.google.com/snpbmis-vnd

SCUOLA SANT’AGOSTINO – CASCIAGO

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021

https://meet.google.com/ctkgckj-vdy

VENERDI’14 GENNAIO 2022

https://meet.google.com/rfjgxho-cmi

SCUOLA C.PEDOTTI – LUVINATE

MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021

https://meet.google.com/ekdwwwt-xux

MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022

https://meet.google.com/scodhvm-brr

SCUOLA A.MANZONI – MOROSOLO

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021

https://meet.google.com/fxebdza-ryb

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022

https://meet.google.com/fhwqopi-qrv

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SCUOLA FERMI COMERIO

SABATO 11 DICEMBRE 2021 10.00 – 12.00 https://meet.google.com/cmmbgef-sws

VENERDÌ 14 GENNAIO 2022 18.00 – 19.00 https://meet.google.com/xqjuejg-uyv

SCUOLA VILLA VALERIO CASCIAGO

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 18.00 – 19.00 https://meet.google.com/vxiwtzo-zfs

SABATO 15 GENNAIO 2022 10.00 – 11.30 https://meet.google.com/feyfxnv-vya