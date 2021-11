Tra le vie e le ville di Gazzada Schianno è stato un successo il quinto sabato lungo la Francisca

Grande il successo riscontrato anche per l’ultimo appuntamento lungo la Via Francisca del Lucomagno di sabato 6 novembre che ha visto oltre 100 persone, di cui la metà piccoli pellegrini, percorrerne un tratto tra le stradine e le ville di Gazzada Schianno. Una giornata caratterizzata dalla narrazione, di storie, luoghi e collaborazioni.

Prima di partire dall’incantato parco di Villa De Strens, punto di ritrovo e di arrivo, l’associazione “Parole in Viaggio” ha dato il via al pomeriggio con una piccola favola che ha portato i presenti in una dimensione di racconto, di strade da cercare e di emozioni da percepire. Ed è proprio in questo contesto magico che si è scritta la storia più bella: piccoli principi e principesse a passo lento e con il sorriso in viso sono andati alla scoperta di un tratto della Via Francisca del Lucomagno.

Lungo il percorso, tra le vie e le ville di Gazzada Schianno, si son fatte brevi tappe. La prima al belvedere di Villa Cagnola, dove la natura più bella ti accoglieva e il panorama ti toglieva il fiato. I bambini seduti sull’erba così soffice hanno ascoltato con attenzione la seconda storia interpretata dai volontari dell’associazione “Parole in viaggio” e poi via di nuovo! Si è giunti alla Chiesa di Santa Maria Assunta, aperta quel giorno solo per i pellegrini, e successivamente davanti alla Parrocchia di Gazzada per il racconto della terza fiaba. Un’ultima tappa al circolino di Schianno per i saluti con l’associazione e poi il ritorno a Villa De Strens, dove ad attenderli c’erano dei veri cavalieri. Varcata la porta invisibile del parco e rientrati in quella magica atmosfera gli amici della Proloco di Gazzada Schianno hanno gentilmente offerto a tutti cioccolata calda e tè.

Riscaldati per bene i bimbi e i genitori hanno potuto assistere, col tramonto che faceva da cornice, allo spettacolo di burattini e marionette proposto da Progetto Zattera. Un bellissimo finale, come in ogni favola che si rispetti. I sorrisi dei bambini, le risate degli adulti, le manine che accarezzavano le foglie e gli sguardi complici tra i presenti hanno dato fortemente senso a questa iniziativa.

Lo stesso spirito con cui sono stati affrontati anche i quattro sabati precedenti che con quest’ultimo trovano una significativa “fine”: la collaborazione del Comune, della Biblioteca e della Proloco di Gazzada Schianno con l’appoggio delle associazioni “Parole in Viaggio” e “GuardAvanti: per il futuro dei bambini”, ha reso possibile un pomeriggio da sogno e tutto questo senza prendere l’aereo. Per volare, con la fantasia ed essere felici, è bastato un pizzico di immaginazione, genitori e bimbi insieme, spettacolari luoghi a due passi da casa, un accogliente atmosfera ricca di sorrisi e gentilezze gratuite e tanta voglia di stare assieme. Ricordatevi che questa storia però, a dispetto di tutte le altre, non finisce qui: la Via Francisca del Lucomagno vi aspetta!