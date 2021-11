Magia, tra folklore e tradizione: Cesarina Briante presenta il nuovo libro a Somma Lombardo

Una serata a tema tradizioni e magia: l’appuntamento è per venerdì 19 novembre con Cesarina Briante e il nuovo libro La Magia fra tradizione e territorio, alle 21 in sala civica Oriana Fallaci.

Ad affiancarla in questo evento saranno presenti la nuova compagnia Anni Verdi, che si occuperà delle letture, moderatore il presidente Roberto Gessaroli. A far da cornice le splendide opere di Massimo Dal Tin, allievo della scuola d’arte “M. Broggi” di Somma Lombardo dove ha ricoperto anche la carica di docente. La sua tecnica espressionista si è perfezionata grazie alla guida di Bernardo Tapellini. Una personalità che non è passata inosservata e che lo ha portato a dirigere in seguito la stessa scuola d’arte.

Cure e usanze, antiche segnature sono parte integrante della storia locale. Il carattere antropologico, il modus vivendi dei nostri antenati hanno dato forma a molte consuetudini ancora in uso : parlate dialettali o meno, canti, ricette che si applicano alla vita quotidiana e alle manifestazioni folkloristiche, alle feste rionali e in diversi contesti della vita sociale.

Un tuffo nel passato con uno spazio dedicato ai tempi attuali. Il periodo storico che stiamo vivendo è denso di difficoltà, le relazioni hanno risentito dei rimi frenetici imposti dal vivere moderno, negli ultimi anni soprattutto si sono rafforzate le difficoltà legate alle insicurezze, al senso di solitudine, ai timori.

Chi è Cesarina Briante, scrittrice sommese

Cesarina Briante, scrittrice sommese, appassionata delle tecniche e degli usi dei nostri avi, delle culture antiche, ha raccolto l’esperienza dei nostri avi, quel senso di speranza, volontà, che è stata parte integrante della nostra storia e la racconta nel nuovo libro La Magia fra tradizione e territorio (edito da Macchione). Attraverso questo testo e alcuni oggetti in uso tra gli avi, racconta e affronta i temi pratici e spirituali del nostro tempo fino a raggiungere le radici della storia del territorio varesino, con una parentesi interessante riguardo il territorio della Bassa Padovana.

Per motivi organizzativi dovuti all’emergenza Covid, i posti in Sala sono limitati a un massimo di 20 partecipanti. Per accedere è necessario green pass e mascherina, distanziamento, per questo è gradita la prenotazione, telefonando al numero 342/0356996 o mandando una mail a giardinodifata@gmail.com