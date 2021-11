A Malnate due giorni con Le Buon&Pratiche per dire che “Senza plastica c’è più gusto!”

“Senza la plastica c’è più gusto!” dicono Le Buon&Pratiche di Malnate, un gruppo di donne nato circa un anno fa che ha fra i suoi obiettivi quello di offrire ai concittadini alternative sostenibili alla plastica monouso. I Malnatesi hanno avuto modo di conoscerle negli scorsi mesi, da quando si sono presentate al mercato a bordo del loro apecar per vendere detersivi sfusi, cotton fiocc lavabili, cannucce riutilizzabili e tanto altro. Una delle iniziative più originali è quella della “stoviglioteca”, il servizio di noleggio stoviglie per le feste con tanti invitati, che permette di evitare di ricorrere alle stoviglie usa e getta, specie se di plastica.

In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in programma quest’anno dal 20 al 28 novembre, Le Buon&Pratiche hanno così pensato ad una serie di eventi per sensibilizzare i concittadini sul tema. Si parte sabato 20 novembre alle ore 20:30 con la proiezione del film documentario Before the Flood girato da Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese, che mette in risalto il tema delle nostre abitudini e di come il nostro stile di vita rischi di compromettere la sopravvivenza della nostra stessa specie, con particolare attenzione alla tematica del cambiamento climatico. L’appuntamento è presso l’Aula Magna di Via Baracca 1 .

Si prosegue domenica 21 novembre con un fitto programma:

Dalle 10:00 alle 17:00 si terrà in Piazza delle Tessitrici, in pieno centro, il Mercatino + Stret Food senza plastica, con tante proposte per ridurre i rifiuti, il packaging con frutta e verdura a Km0. E ci si potrà ristorare con Panino e Salamella a cura della Pro Loco di Malnate, la birra del Birrificio di Malnate e le caldarroste degli alpini. Per i più golosi merenda a base di pane e Nutella organizzata da AGM.

Tanti laboratori e i workshop

Ore 11:00 Show cooking sul riutilizzo degli scarti di cucina con Chef Ivan Gualandi

sul riutilizzo degli scarti di cucina con Ore 15:00 Mistery Box con Chef Fabio Sauli de La Locanda del Chierichetto

con de La Locanda del Chierichetto Mattina e Pomeriggio : per bambini “ Misura la tua impronta ecologica ” con le G.E.V, i Laboratori Artistici del Ricicl o con Legambiente, la “ Spesa Sballata, come si fa ?”

: per bambini “ ” con le G.E.V, i o con Legambiente, la “ ?” Al pomeriggio: Microplastiche che disastro! Parlane con Proteus

La due giorni si concluderà domenica alle ore 17:30 presso la Sala Consigliare di Via De Mohr con la presentazione del libro “Plastica la soluzione siamo Noi. Storie di uomini, donne, bambini che fanno la cosa giusta”. Ci sarà l’autore Franco Borgogno, giornalista e comunicatore di recente ospite a Festival Glocal per la serata Polenta e Microplastica (che è possibile rivedere cliccando qui), intervistato dalla docente Grazia Matera.