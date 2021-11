Matteo Contini è il nuovo allenatore della Giana Erminio

Riparte da Gorgonzola la carriera da allenatore di Matteo Contini, uno dei varesini con la maggiore esperienza da calciatore in Serie A degli ultimi anni. Il 41enne di Gemonio ha infatti firmato un contratto per sedere sulla panchina della Giana Erminio, formazione che disputa il girone A della Serie C e che quindi è un’avversaria diretta della Pro Patria.

Contini – che di recente ha rilasciato una lunga intervista a VareseNews – subentra a Oscar Brevi alla guida della formazione milanese che in questa prima parte di campionato sta faticando: con 11 punti in 13 partite infatti, la Giana è nel quartetto di coda del girone accanto a Mantova, Pro Sesto e Legnago. La Pro è poco sopra, a quota 14.

Curiosamente il tecnico varesino – che si è legato alla società biancoazzurra sino al giugno 2022 – comincerà la propria carriera alla Giana affrontando il proprio passato: domenica 14 novembre infatti sfiderà quella Pergolettese nella quale ha disputato l’ultima stagione in campo e di cui è stato allenatore delle giovanili e della prima squadra. Proprio con i cremaschi Contini centrò la promozione dalla D alla C al termine della stagione 2018-19.

Da giocatore (difensore, centrale soprattutto) la sua carriera è stata caratterizzata da maglie importanti: su tutte quelle del Parma e del Napoli con cui ha collezionato la maggior parte di presenze in Serie A. Per un periodo giocò anche nella Liga Spagnola con la maglia del Real Saragoza.