Maxi esercitazione dei vigili del fuoco, obiettivo trovare “un disperso”

Cercare una persona in montagna richiede uno spiegamento di forze e una precisione negli spostamenti che non ammettono improvvisazione. Per questo le esercitazioni sono fondamentali per stabilire procedure che coinvolgano tutti gli uomini impegnati sul campo.

Una maxi esercitazione di ricerca persona si è svolta oggi, giovedì 18 novembre, e organizzata dai vigili del fuoco di Varese con la collaborazione della Croce Rossa italiana, provincia di Varese, Protezione Civile, Unità di soccorso tecnico. Un centinaio gli operatori impegnati, alle operazioni presente anche il prefetto della provincia di Varese.