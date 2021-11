Michela Grasso di Spaghettipolitics a Gallarate per presentare il libro “Il futuro non può aspettare”

Un blog su Instagram da 229mila follower (Spaghettipolitics), la rubrica su Grazia “lo spaghetto politico”, gli Stati Uniti, l’Olanda e ora la Francia.

Dalla fine del liceo Michela Grasso, originaria di Gallarate, vive all’estero e in Italia non ci pensa proprio a tornare: dalla sua esperienza di vita all’estero è nato il suo libro Il futuro non può aspettare (edito da Garzanti), dando così voce alla storia di tante persone che, come Grasso, vivono da expat lontano dall’Italia.

Il futuro non può aspettare verrà presentato venerdì 12 novembre alle 18.15 nella sede di Auser di Gallarate, in via del Popolo, 3 con la scrittrice Sara Magnoli.

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti.