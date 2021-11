Come nasce un podcast, storie di successo

Un podcast per presentare…i podcast. Abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti degli eventi che a Glocal 2021, il Festival del Giornalismo Digitale in programma a Varese dall’11 al 14 novembre, parleranno di come nasce un podcast, del ruolo che questo nuovo strumento si è guadagnato nell’informazione giornalistica e delle sue potenzialità. Nel podcast ci sono le voci di Francesca Milano, Giacomo di Girolamo, Annalisa Camilli e Alessandra Toni, giornalista di Varesenews. Ci hanno spiegato come si lavora a Chora Media, la genesi del podcast sul latitante Messina Denaro e quella del podcast sul G8 di Genova. Ne abbiamo ricavato una “piccola lezione di giornalismo”, a portata di smartphone…

Gli appuntamenti a Glocal 2021

L’esperienza di Chora Media, la nuova podcast company italiana fondata da Guido Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi, è protagonista del doppio appuntamento intitolato “Il tempo dell’ascolto – Il podcast come long form del racconto giornalistico” in programma il 12 novembre e che vede protagonisti nell’incontro della mattina Francesca Milano e Cecilia Sala Chora Media e Roberta Bertolini, giornalista Varesenews; al pomeriggio Mario Calabresi, giornalista ed editor di Chora Media insieme con Marco Giovannelli, direttore di Varesenews.

Ancora la voce protagonista nel panel in programma sempre il 12 novembre “Il tempo della cura e dell’impegno nel giornalismo tra podcast e crossmedialità” che presenta due progetti: “Kronos e kairos”, il podcast sulla pandemia realizzato da Varesenews e “L’isola di Matteo – In Sicilia nei luoghi di Matteo Messina Denaro, il latitante a capo di Cosa Nostra”, una serie di podcast realizzati Matteo Caccia, con la guida del giornalista siciliano e direttore di Tp24 Giacomo di Girolamo, che ripercorrono i passi di uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, “il pupillo di Totò Riina” che era latitante dal 1993.

E sempre di podcast si parla nell’appuntamento del 13 novembre “Giornalismo e memoria” con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale e autrice del podcast “Limoni”, il racconto del G8 di Genova; Andrea Franceschi, giornalista e podcaster; Sara Poma, haed of branded content e autrice Chora Media e Stefania Radman, giornalista di Varesenews.

Qui il programma completo di Glocal 2021.

