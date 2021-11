Openjobmetis a Trieste con Vertemati, ma la squadra è sempre ridotta all’osso

C’è il generale, ma la truppa manca. E senza truppa è complicato andare in battaglia. Nella Openjobmetis che domenica sera (14 novembre, 0re 20,45) sfiderà in trasferta Trieste, tornerà in panchina Adriano Vertemati, appena guarito dal covid, ma l’allenatore biancorosso dovrà di nuovo fare a meno degli stessi giocatori già assenti a Treviso e con Brindisi.

Se infatti la mancanza Guglielmo Caruso è data per assodata dopo la frattura a un dito con relativa operazione, quelle di John Egbunu e Elijah Wilson erano meno scontate ma i due americani – colpiti dal coronavirus – non rientreranno neppure all’Allianz Dome. Il primo è ancora positivo, e quindi non si pone il dubbio; il secondo è invece negativo al test ma le necessarie visite mediche richieste per il ritorno sul parquet non hanno ancora permesso il via libera.

E così, per la terza volta consecutiva, Varese dovrà affidarsi al solo Paulius Sorokas sotto i tabelloni e vedremo se Vertemati farà ricorso (a tratti) a quella difesa a zona tanto avversata, ma che ha permesso al suo vice Cavazzana di reggere gli urti, soprattutto tra i lunghi, nelle due gare precedenti. Una coperta che è evidentemente corta, ma che potrebbe almeno risultare utile a opporsi a un’Allianz che rappresenta una delle grandi sorprese in negativo di questo primo terzo di stagione.

Guidata in campo da un ex biancorosso molto amato, Adrian Banks (il top scorer della squadra), e in panchina da Franco Ciani, la squadra alabardata è inaspettatamente al terzo posto (non solitario) in classifica grazie a una costruzione attenta nel roster dove ci sono parecchie certezze, a vario livello. E al di là degli esterni (altri ex sono Cavaliero e Mian) proprio tra i lunghi l’Allianz appare particolarmente solida: l’esperienza dell’argentino Delia, la freschezza di Konate, la stazza di Graziulis dovrebbero consentire agli alabardati di fare la differenza vicino a canestro. Sarebbe utile, quindi, “aprire la scatola” con il tiro pesante ma questa Varese non sembra attrezzata sotto questo profilo, a meno che Kell e Gentile – deficitari contro la Happy Casa – trovino almeno un po’ di affidabilità da fuori.

Altrimenti la situazione rischia di farsi grigia per una squadra che avrebbe tremendo bisogno di punti in classifica e che invece è attualmente con Pesaro (che però ha un turno più abbordabile) l’ultima della fila. Da radio-mercato non si captano notizie particolari negli ultimi giorni, e anche l’idea di mettere in dubbio prima Kell di Wilson non sembra una grande scelta, a prima vista. Vedremo a Trieste, dove va detto che in passato (con un Ferrero in versione Oscar Schmidt) la Openjobmetis riuscì in un’occasione a fare un colpaccio fuori da ogni previsione. Arrivasse un bis, ci sarebbe da stappare una bottiglia di quello buono.

DIRETTAVN

La partita dell’Allianz Dome sarà raccontata dal nostro giornale con il consueto liveblog, attivo da venerdì, con all’interno notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico prepartita. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è presentato da Winelivery ed è disponibile CLICCANDO QUI.