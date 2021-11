A Palazzo Verbania di Luino la presentazione del libro “Un mondo di Luce”

“Un Mondo di Luce” è un interessante raccolta di poesie, edita dalla Casa Editrice Costruttori di Pace, che ha come soggetto le quattro stagioni viste in una dimensione mistica.

L’autrice, Elena Pratesi Vergani, varesina doc, studiosa e sperimentatrice di vie spirituali, racconterà del suo libro venerdì 12 alle ore 18:00 presso Palazzo Verbania.

Ad intervistare l’autrice e moderare l’incontro ci sarà Antonella Sonnessa, vicesindaca di Luino.

Seguirà la lettura di alcune delle poesie presenti nella sue raccolta e per creare atmosfera e unire le arti in nome di un solo evento, sullo sfondo verranno proiettate, in base alle stagioni, le fotografie di Paolo Dalla Ricca, e di sottofondo verranno riprodotte Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.