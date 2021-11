Partito Democratico di Saronno in piazza per Patrick Zaki e Giulio Regeni

In piazza per Patrick Zaki. Domenica 20 novembre il circolo saronnese del PD sarà in piazza Libertà dalle ore 10 con un presidio per Patrick Zaki e verità per Regeni.

Informazioni e aggiornamenti sulla situazione dei Diritti Umani in Egitto, sul processo a Zaki e l’indagine su Giulio Regeni.

Saranno disponibili targhette per la bici e passeggini “FREE ZAKI” e supporto alla richiesta di dare la Cittadinanza Onoraria a Zaki e la posa della sua sagoma in biblioteca.