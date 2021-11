Una passione per calcio, studio e lavoro: Gavirate piange Alex Ronzani

Una passione giovanile per il calcio, lo studio e il lavoro. Alex Ronzani, il ragazzo di 22 anni morto nel terribile incidente a Comerio, era un giovane semplice e solare.

Per questo il grave fatto di cronaca avvenuto venerdì appena fatto buio ha generato grande dolore alla famiglia ma anche alla comunità di Gavirate dove il ragazzo viveva, nella frazione di Oltrona.

Alex era molto conosciuto anche in Comune dove ha svolto un periodo di lavoro per alcuni mesi all’ufficio informagiovani. Nella serata di ieri le prime notizie frammentarie sull’incidente stradale hanno cominciato a fare il giro della zona del Medio Verbano.

Il giovane era originario di Vergiate ma si era trasferito in paese anni fa. Lo ricordano in Municipio la sindaca Silvana Alberio e il suo Vice Massimo Parola oltre a diversi ex colleghi dell’amministrazione comunale.