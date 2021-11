Pattinaggio, l’atleta di Origgio Andrea Cremaschi campione del mondo Juniores

Dopo le quattro medaglie portate a casa nei primi giorni di gare ai Mondiali di pattinaggio di velocità su pista a Ibaguè, in Colombia, arriva anche quella più bella, che consegna ad Andrea Cremaschi, classe 2003, residente a Origgio, tesserato con la squadra di Bellusco e studente del Liceo Legnani di Saronno, il titolo di campione del mondo Juniores nella specialità 1LAP.

Secondo per pochi millimetri nella mille metri categoria Junior, ha raggiunto il terzo posto sui 500 metri, nei 200 metri Dual TT e nella specialità Americana insieme ai compagni di squadra Manuel Ghiotto e Riccardo Ceola.

Già dai primi turni di qualificazione della 1LAP si sono notate le doti e le peculiarità di Andrea favorevoli a questo percorso. Non è stata una giornata facile da interpretare, in quanto il circuito si trovava in condizioni molto difficili: scivoloso, bagnato ma senza pioggia e a tratti asciutto (foto e descrizione della gara dal profilo Facebook della Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Grazie ad un’interpretazione di gara perfetta, il giovane atleta origgese porta a casa il titolo di più veloce del mondo nella sua categoria, con grande orgoglio per i genitori (il primo pensiero è stato per la mamma) e per gli amici che lo hanno festeggiato sui social.