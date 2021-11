Presepi, mercatino e concerti: tanti eventi per il il Natale a Besozzo

Diversi gli appuntamenti in vista del Natale organizzati dal Comune di Besozzo. Si inizia venerdì 3 dicembre alla sale lettura del Comune con la presentazione di “Storia e storie della Sponda Magra” a cura del Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello. Venerdì 3 e domenica 4 dicembre alle 20 e domenica alle 16, al Teatro Duse è in programma “Sleeping Beauty”, spettacolo teatrale in lingua inglese di The Benvenuto Players.

Sabato 4 dicembre, alle 15 e 30, appuntamento alla Chiesa di Sant’Alessandro con l’inaugurazione della Mostra dei Presepi e merenda con gli amici di Sant’Antonio. Verrà illuminato il faro e piazza Primo Maggio, le luci del presepe del Parco del Cios con musica a cura della Filarmonica di Besozzo. Sempre alla chiesa di Sant’Alessandro, mercoledì 8 dicembre, alle 20.45, è in programma il concerto della Filarmonica di Besozzo.

Domenica 12 dicembre, alle 11 e alle 17, all’Ex Copertificio Sonnino una giornata con mercatino, musica, laboratori, momenti di animazione per grandi e piccini. Domenica 19 dicembre in Via XXV Aprile cornamuse di Natale a cura di Andos.

Venerdì 24 dicembre appuntamento al Parco del Chioso con l'”Arrivo di Babbo Natale a cavallo” con giro in pony per i bambini a cura di ASD anima equestre.

Per informazioni: cultura@comune.besozzo.va.it.

Foto di Giancarlo Tiranti dal gruppo Sei di Besozzo se