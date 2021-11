Proseguono gli incontri sulla comunicazione multimediale a Radio Missione Francescana

Terzo incontro a Radio Missione Francescana a tema “Comunicazione multimediale” in collaborazione con Zona pastorale – Decanato di Varese, l’Ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Milano e l’Università dell’Insubria di Varese, coordinati da Gianfranco Fabi. Si tratta di incontri aperti anche ai non addetti ai lavori e il prossimo appuntamento è in programma per giovedì18 novembre ore 21. Tema: “L’informazione e la partecipazione politica: dai testimonial agli influencer“.

Relatore Antonio Maria Orecchia, docente di storia contemporanea all’Università dell’Insubria e Costante Portatadino, già parlamentare

Il corso si terrà presso l’Auditorium del Convento dei Cappuccini in viale Borri 109 a Varese. Sarà possibile partecipare anche in streaming via zoom e sul canale youtube e Facebook di radio missione francescana.

Per informazioni: Radio Missione Francescana 0332 264266; oppure padre Gianni 338 8014871.