Pugno in faccia dopo un diverbio in strada a Varese, la vittima: “Cerco qualcuno che abbia visto la scena”

Un’auto sfiora un ciclista in viale Valganna a Varese, ne nasce un diverbio, la lite degenera e il ciclista riceve un pugno in pieno volto.

A raccontarlo è la vittima, Andrea, che da due giorni è alla ricerca di qualcuno che abbia assistito all’accaduto e magari annotato la targa del suo aggressore. «Mi stavo recando al lavoro in bicicletta e percorrendo Viale Valganna. Una macchina mi passa vicinissima, “mi fa il pelo” come si dice in questi casi – spiega a VareseNews -. C’era molto spazio nella carreggiata, mi spavento e reagisco istintivamente con un gestaccio».

Di situazioni come questa, sulle strade ne capitano moltissime, ma la vicenda purtroppo si complica: «Poco dopo, ho la possibilità di avvicinarmi alla macchina che è ferma in coda in via Carcano. Faccio notare all’autista di stare più attento e che ha rischiato di travolgermi. Ero scosso, come si può immaginare. L’uomo accosta poco più avanti, scende dalla macchina e mi blocca: inizia una discussione ma ad un tratto ricevo un pugno in piena faccia. È accaduto tutto in pochi istanti ed ero completamente impreparato, sono caduto a terra mentre il mio aggressore è fuggito».

Il tutto avviene vicino alla strada e sono diverse le persone che assistono alla scena. «Non ho avuto la prontezza di segnare la targa della macchina, so solo che era una Golf grigia. Quando mi sono rialzato, un po’ per lo smarrimento, un po’ per l’adrenalina, non mi sono accorto immediatamente delle conseguenze che avevo riportato. Mi sono poi recato in pronto soccorso perché ho accusato i sintomi del trauma cranico: nausea e forte mal di testa. Fortunatamente indossavo il casco che mi ha riparato nella caduta».

Andrea si è rivolto poi alle forze dell’ordine. «Per la denuncia è fondamentale avere la targa dell’auto e io non sono riuscito finora a recuperarla. Se qualcuno lo avesse fatto, può contattarmi».