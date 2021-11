Quattro emendamenti in consiglio regionale per l’economia di confine

Ieri sono stati votati dalla commissione bilancio gli emendamenti al DEFR, il Documento di Economia e Finanza Regionale, che detta la programmazione dell’Ente regionale per il prossimo anno. Al suo interno, sono stati approvati all’unanimità quattro importanti emendamenti firmati dalla Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza.

I quattro emandamenti prevedono di «Valutare, anche sulla base di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento, l’adozione di misure ed azioni che aumentino l’attrattività imprenditoriale della Lombardia tenendo in debita considerazione la peculiare situazione dei territori di confine, soggetti alla costante concorrenza delle migliori condizioni, anche fiscali, previste nei vicini territori svizzeri per le attività economiche» e di «Aiutare l’adozione di ulteriori misure ed iniziative per la protezione ed il rilancio del commercio lombardo, anche considerando la peculiare situazione degli esercenti della fascia di confine, differentemente penalizzati durante la crisi pandemica in quanto svantaggiati dalle conseguenze della lunga chiusura dei varchi di frontiera con la Confederazione Svizzera».

Un terzo emendamento prevede inoltre di «Considerare come obiettivo prioritario la valorizzazione turistica integrata, anche attraverso una collaborazione, finalizzata allo sviluppo di economie di scala su mercati target individuati come di comune interesse, con i vicini Cantoni Ticino e Grigioni e con la Confederazione Svizzera, mediante la selezione condivisa di hub e attrattori in grado di intercettare i turisti ed ingaggiarli per incrementare i flussi turistici sui rispettivi territori coinvolti, privilegiando gli ambiti di consolidata collaborazione, quale la Comunità di Lavoro Regio Insubrica e il programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera».

Il quarto invece definisce il modo di arrivare all’obiettivo, che è: «Continuare il confronto con il governo statale al fine di ottenere per la nostra Regione forme di autonomia differenziata che possano permettere all’Ente di prevedere per le imprese condizioni di vantaggio analoghe a quelle di altre Regioni confinanti e/o comunitarie».

«I territori di confine – commenta la firmataria degli emendamenti, Francesca Brianza – rimangono protagonisti dell’azione di Regione Lombardia, che mira a rilanciare il sistema economico e produttivo lombardo con un occhio di riguardo per questi territori così peculiari proprio per la loro vicinanza alla Svizzera, che offre condizioni economiche e fiscali più vantaggiose a discapito della attrattività delle nostre zone di confine. Al centro dell’attenzione rientrano anche i commercianti che operano nelle zone di confine e che sono stati duramente penalizzati della lunga chiusura delle frontiere a seguito dell’emergenza sanitaria. Infine con gli emendamenti si mira ad incrementare i flussi turistici su ambo i lati della frontiera, grazie alla collaborazione con i Cantoni Ticino e Grigioni e la Federazione Svizzera; una collaborazione alimentata e consolidata tramite la piattaforma Regio Insubrica e i bandi Interreg».

«L’ unica strada per rendere davvero competitivi i territori di confine – conclude la vicepresidente del consiglio regionale – è quella che passa attraverso l’autonomia. L’ultimo emendamento presentato, infatti, chiede di proseguire il confronto per arrivare all’autonomia differenziata: solo in questo modo potremo avere condizioni di vantaggio analoghe a quelle della vicina Svizzera e di altre regioni europee a beneficio di famiglie e imprese».