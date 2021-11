Ritrovato Angelo, il fiorista di Uboldo

Lieto fino per Angerlo Ceriani, il fiorista di Uboldo che non dava sue notizie dal pomeriggio di giovedì 11 novembre.

L’uomo è stato ritrovato nella giornata di oggi, lunedì 15 novembre. La notizia del ritrovamento e delle buone condizioni di salute è stata data sui social, dove è stato lanciato l’allarme per la scomparsa del fiorista di Uboldo, molto conosciuto nel paese alle porte di Saronno.

Sarebbe stato trovato a Bormio, dove i famigliari lo sono andati a prendere per riportarlo a casa, dove insieme a medici e forze dell’ordine cercheranno di capire i motivi dell’allontanamento. Per ora, c’è la felicità della notizia del ritrovamento da parte delle tantissime persone che conoscono Angelo e possono gioire per la conclusione positiva della vicenda.